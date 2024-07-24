AKP'li Belediyeden Kreş Ücretlerine Rekor Zam! TÜİK'in Törpülenmiş Verilerini Bile Solladı

AKP maaşlara zam yapmıyor ama vatandaşın cebinden almaya gelince enflasyon oranının üstünde zam yapıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), haziran aynıda yıllık enflasyonunun yüzde 71,60’a çıktığını açıkladı. Emekli maaşlarına yalnızca yüzde 25 zam yaparak 12 bin 500 TL’ye çıkaran, asgari ücreti yıl sonuna kadar arttırmayı düşünmeyen iktidar, vatandaşa alın terini damla damla verirken, bidon bidon alıyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Sincan Belediyesi, kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı. Sincan Belediye Meclisi’nin temmuz ayı oturumunda Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nun 2024-2025 eğitim öğretim yılı aylık kreş ücreti teklifi görüşüldü. Belediye yönetimi, 3 bin 500 TL olan kreş ücretinin 7 bin TL’ye çıkarılmasını istedi. CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kreş ücreti 7 bin TL’ye yükseltildi.

BELEDİYE 30 YILDIR ONLARIN YÖNETİMİNDE

Kreşlere TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının üstünde zam yapılması teklifinde, AKP yönetimindeki 500 bini aşan nüfuslu Sincan’da, belediye yönetiminde yalnızca 5 kreşin olduğu da belirtildi. Sincan, 1994 yılından bu yana Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’li belediye başkanları tarafından yöneltiliyor.

ZAMLI KREŞE KURA İLE ALIM

İlçede belediye yönetimindeki kreşlerin azlığına ve yüksek fiyatına karşılık, kurumlara kura ile alım yapıldığı kaydedildi. Belediyenin yaptığı duyuruda 2024-2025 eğitim öğretim yılı için kreş başvurularının başladığı ifade edilerek, “Ön kayıtların tamamlanmasının ardından kesin kayıtların belirlenmesi için Lale Konferans Salonu’nda noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. Kesin kayıtlar 5-9 Ağustos tarihinde yapılacak” denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem