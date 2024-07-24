Altında Güncel Fiyatlar

Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 24 Temmuz güncel altın fiyatları...

Altında Güncel Fiyatlar

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 24 Temmuz 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

* Gram altın satış fiyatı: 2.550,53 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.261,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.513,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.858,82 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.974,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.276,34 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.416,46 dolar

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