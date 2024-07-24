100 Bin Liralık Fark Var! İkinci El Otomobilde Kritik Tarih: Düşüş Ne Kadar Devam Edecek?

İkinci el araç piyasasında fiyatlar aniden çakılırken, sektörde son 5 yılın en düşük satışları yaşıyor. İkinci el otomobilde aracın marka ve modeline göre satış rakamlarında en az yüzde 10 ila 30 arasında düşüş var. Buna rağmen galericiler eski kazançlarını sağlayamıyor. Bu durumun ne kadar süre daha bu şekilde devam edeceğini ise sektör yetkilileri açıkladı.

'ŞU ANDA TAM ALIM ZAMANI'

Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, ikinci el otomobil piyasası için “İkinci el için şu anda tam alım fırsatı diye düşünüyorum. Geçen seneye göre bu sene kredide krediye ulaşmanın zorluğu ve kredi faizlerinin yüksek olması ikinci elde piyasanın durgunluğuna sebep olan sıfırlı kampanyalarda fiyatların düşmesine sebep oluyor. Biniciler ikinci el aracım fiyatları yükselmeden alayım demeye başladı. Şu anda ufak ufak ziyaretçilerimiz sitelerimizi geziyor” diye konuştu.

SATIŞLAR NE ZAMAN HAREKETLENECEK?

ATV Haber’e konuşan bir başka galeri esnafı ise “Bir ay daha bu durum böyle devam eder diyorum. Yani bir ay içerisinde biraz daha hareketlilik olur. Ondan sonra da satışlar artmaya başlar artık okul açılmaya başladığı zaman da tekrar piyasa bir durgunluğun içerisine girer” ifadelerini kullandı.

'100 BİN LİRALIK DÜŞÜŞ VAR'

Geçen sene bu zamanlar piyasada 900- 950 bin lira bandında olan araçlar şu anda 850 bin liradan satışta. Fiyatlarda aşağı yukarı 100 bin liralık bir düşüş var. Geçen seneye göre neredeyse tüm araçlarda indirimleri olduğunu belirten galericiler geçen sene 1 milyon 300 binlerde olan bir aracın fiyatının da şimdi 1 milyon 200 bin lira civarında olduğunu belirtiyor.

Galericiler düşüşün nedeni olarak ise “Geçen sene bu arabalar kampanyasız satılıyordu bayilerde. Bayilerin yaptıkları sıfır araç kampanyaları, sıfır faiz kampanyaları dolayısıyla fiyatlar ikinci elde biraz daha düşmüş oldu” ifadelerini kullandı.

İnsanların yavaş yavaş araç alımına yöneldiğini söyleyen galericiler, yine de piyasada az da olsa düşüşün devam edeceğini bekliyor.