Bir Gecesi Servet Değerinde! Dünyanın Tek 7 Yıldızlı Oteli Ama...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi sınıflandırmalarda en yüksek derecelendirme 5 yıldızla sınırlıyken, Burj Al Arab kendi standartlarını “iki yıldız daha” ileri taşıyarak farklılığını ortaya koyuyor. 199 özel suit, 6 restoran ve 24 saat kişisel uşak hizmetiyle donatılan otel, lüks yaşamın sembollerinden biri olarak öne çıkıyor.

ALTIN DETAYLAR VE LÜKS HİZMETLER

Binsky’nin paylaştığı görüntülerde, kaldığı suitin banyosundaki altın kaplama duş başlıkları göze çarptı. Ayrıca, Dubai manzarasına hâkim yüksek kattaki odası otelin ihtişamını yansıttı. Otelin sunduğu özel deneyimler arasında ise altın serpiştirilmiş “24 ayar cappuccino” ve kuru buz efektleriyle servis edilen şatafatlı yemekler yer aldı.

FİYATA DEĞER Mİ?

Ünlü YouTuber, videosunda eşiyle esprili bir diyalog da paylaştı. “Bir gecelik 160 bin dolar ödemeye değer mi?” diye soran Binsky’ye eşi, “Kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Otelin suitleri resmi olarak gecelik yaklaşık 24 bin dolar (986 bin TL) seviyesinde satışa sunuluyor. Bu rakam ise yalnızca dünyanın en zengin iş insanları ve ünlüleri için ulaşılabilir görünüyor.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Binsky’nin videosunun ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı, “O parayla tüm dünyayı gezerdim” derken, bazıları “Bir Rolls Royce alıp içinde uyurum, daha mantıklı” yorumunu dile getirdi. Bazı takipçiler ise otelin tasarımını eleştirerek, “90’lardan kalma bir görüntüsü var, yenilenmesi şart” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi