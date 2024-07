Beş Kimya Şirketine Soruşturma

Rekabet Kurulu, kamu ihalelerinde danışıklı hareket ettikleri iddiasıyla kimya sektöründe faaliyet gösteren 5 teşebbüse soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, belirli kamu ihalelerinde fiyat teklifi verilmesi ve yaklaşık maliyetin belirlenmesi süreçlerinde danışıklı hareket etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla kimya sektöründe faaliyet gösteren 5 şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Soruşturma açılan teşebbüsler, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ, 2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Ltd Şti, Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd Şti olarak sıralandı.

KORUMA KLOR'A İKİNCİ SORUŞTURMA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan bir diğer duyuruya göre, Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ hakkındaki klor alkali ürünleri sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarıyla Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.