AKP'li İsimlerden Partilerine Peş Peşe Sert Eleştiriler: Bu Ah Aheste Aheste Çıkar!

AKP'nin asgari ücret maaşlarına zamma kapıyı kapatmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam da tepki çekti. Partisinin ekonomi uygulamalarını eleştiren AKP'li Şamil Tayyar, "Çok açık, bu asgari ücret de yetmez, bu emekli maaşları da yetmez. Buna halel getirmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

AKP'nin ekonomi yönetimine tepki gösteren Şamil Tayyar, "Önceleri bazı arkadaşlarımız ‘eti az yiyin, domatesi az alın’ falan diyorlardı. Şimdi ‘neyinize yetmiyor’ dercesine emekliler ve asgari ücretlilerle dalga geçiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. En ideal program uygulansa, sonunda ferahlık olsa bile, bu süreçte hayat pahalılığı karşısında bunalan geniş kitlelerin ruh halini anlamaya çalışmak, empati yapmak gerekir. Azıcık nezaket. Neden daha fazla artış yapılamadığını izah etmek ayrı, ‘size yeter, az değil’ demek ayrıdır" dedi.

'BU AH AHESTE AHESTE ÇIKAR'

Asgari ücretin de emekli maaş zammının da vatandaşa yetmeyeceğini vurgulayan Tayyar, "Yanımızdakilerin her işi için ayrı maaş verirken ‘biri yeter, ikincisine ne gerek var’ demeyip 17 bin lira asgari ücret, 10 bin lira emekli maaşı üzerinden ‘size yeter’ diyerek duyar kasmak, olmadı. AK Parti bu değil. AK Parti herkesin ama özellikle yoksulların, mazlumların, mağdurların partisidir. Buna halel getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Yoksa.. Bu ah aheste aheste çıkar" ifadelerini kullandı.

ARINÇ DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: PARTİNİN KİMLİĞİ EROZYONA UĞRADI

AKP kurucularından Bülent Arınç da partisinin kimliğinin erozyona uğradığını ifade etmişti. Arınç, "AK Parti'yi AK Parti yapan şeyler adaletli olmaktır, haksız kazanca karşı olmaktır, yolsuzluğa, yoksulluğa karşı olmaktır. AK Parti olarak kendi kimliğimizin içinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Biz birilerinden daha fazla milliyetçi, biz birilerinden daha fazla ülkücü, biz birilerinden daha fazla ulusalcı, biz birilerinden daha fazla şucu bucu olamayız. Bizim kimliğimiz belirlenmiş, hala tüzüğümüzde, programımızda bunlar var. Buralarda bir erozyon görüldü" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem