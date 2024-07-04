İmamoğlu: Olağanüstü Çabayla Yürütmemiz Gereken Tarihi Bir Süreç Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

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İmamoğlu: Olağanüstü Çabayla Yürütmemiz Gereken Tarihi Bir Süreç Var

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı öncesi konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Elbette partimizi yüceltmek, iktidar yapmak istiyoruz. Bunun yolunun partizanlıktan geçmediğini biliyoruz. Bunu büyük bir özenle, incelikle ve olağanüstü çabayla yürütmemiz gereken tarihi bir süreç var.

‘BU 5 YILI ÇOK GÜÇLÜ GEÇİRECEĞİZ’

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk yılında elde ettiğimiz büyük yerel yönetim başarısıyla birlikte, milletimizin çok daha kazanacağı, güçlü adımlar ve güçlü temeller atmak zorunda olan bir ekip olduğumuzun farkındayız. Biz birlikte kazanmayı bilen ve birlikte kazanan bir ekibiz. Birlikteyken kazanan ve onun gücünden milletimizin faydalanmasını bilen bir ekibiz. El birliğiyle, gönül birliğiyle çok güzel işlere imza atacağız. Ve umudunu bize bağlayan on binlerce vatandaşımızı, asla hayal kırıklığına uğratmadan, onlarla birlikte mutlu yaşanan kentleri var edeceğiz. Yolumuz açık olsun, bizler bugün itibarıyla bu 5 yılı çok güçlü geçireceğimiz toplantılarımıza vatandaşlarımızı davet ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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