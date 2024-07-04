2 Ay Sonra İlk Yaşandı, Bitcoin Fiyatları Çakıldı!

Bitcoin'de son 24 saatte yaşanan sert satışlar ile gelen geri çekilme piyasayı altüst ederken, son 2 ayın dip seviyesi görüldü. Böylece son 24 saatte kripto para piyasasından yüz milyonlarca dolar silindi.

Son Güncelleme:
2 Ay Sonra İlk Yaşandı, Bitcoin Fiyatları Çakıldı!

Bitcoin’de son 24 saatte yaşanan sert satışlar ile gelen geri çekilme, beraberinde yüz milyonlarca dolar değerinde vadeli işlem pozisyonunun tasfiye olmasına yol açtı.

Coinglass verilerine göre, yazının kaleme alındığı esnada son 24 saat içerisinde tasfiye olan pozisyonların toplam değeri 267 milyon dolar oldu. Toplamda 102 binden fazla kripto para yatırımcısının bu durumdan etkilendiği belirtildi.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası Bitcoin, 58.128 dolara kadar geriledi.

2 Ay Sonra İlk Yaşandı, Bitcoin Fiyatları Çakıldı! - Resim : 1

ETHEREUM DA DÜŞTÜ

Ethereum fiyatı da ETF onayı ile gördüğü zirvenin oldukça aşağısına inerek 3.178 dolara kadar düşüş yaşadı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Bitcoin (BTC) fiyatı, son yükseliş döngüsünde 72 bin dolara ulaşmasının ardından iki aya aşkın süredir düşüş yaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bitcoin Kripto para Ethereum
Son Güncelleme:
Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor
AKP'li İsimlerden Partilerine Peş Peşe Sert Eleştiriler: Bu Ah Aheste Aheste Çıkar! AKP'li İsimlerden Partilerine Peş Peşe Sert Eleştiriler
Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin
Bayburt'ta Ekmeğe Zam! Ekmeğe Zam!
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı 'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı