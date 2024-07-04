2 Ay Sonra İlk Yaşandı, Bitcoin Fiyatları Çakıldı!

Bitcoin’de son 24 saatte yaşanan sert satışlar ile gelen geri çekilme, beraberinde yüz milyonlarca dolar değerinde vadeli işlem pozisyonunun tasfiye olmasına yol açtı.

Coinglass verilerine göre, yazının kaleme alındığı esnada son 24 saat içerisinde tasfiye olan pozisyonların toplam değeri 267 milyon dolar oldu. Toplamda 102 binden fazla kripto para yatırımcısının bu durumdan etkilendiği belirtildi.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası Bitcoin, 58.128 dolara kadar geriledi.

ETHEREUM DA DÜŞTÜ

Ethereum fiyatı da ETF onayı ile gördüğü zirvenin oldukça aşağısına inerek 3.178 dolara kadar düşüş yaşadı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan Bitcoin (BTC) fiyatı, son yükseliş döngüsünde 72 bin dolara ulaşmasının ardından iki aya aşkın süredir düşüş yaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem