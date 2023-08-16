Benzine dev zam: Tabela bir kere daha değişti

Kötü ekonomi yönetiminin sonuçlarını çeken halka bir kötü haber daha geldi. Son olarak benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.

Benzine dev zam: Tabela bir kere daha değişti

Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Böylece benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.

Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı. Ankara ve İzmir'de ise benzin litre fiyatı 38 lirayı aştı. Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.

Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.

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