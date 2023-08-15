Saray'da yatırım toplantısı: Arazi dağıtılacak, "yabancı çalışan"da şirketlerin ihtiyaçları karşılanacak

Seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmek ve yatırımcı çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saray’da düzenlenen yatırım toplantısına katıldı.

ARAZİ DAĞITACAKLAR: SU POTANSİYELİ OLMAYAN ARAZİLERİN SANAYİMİZE TAHSİS EDİLMESİ KONUŞULDU

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yatırımlarda finansmana erişim konusu burada da en önemli başlıklardan bir tanesi olarak ifade edildi. Çok çeşitli konularda tartışmalar yürütüldü. Yatırım yeri imkânlarının geliştirilmesi de önemli bir başlık oldu.

Tarımsal ve çevresel hassasiyetleri de gözeterek daha fazla sanayi arazisi nasıl oluşturulur o konuşuldu. Verimsiz arazilerde, tarımsal arazilerimize zarar vermeyecek ve su potansiyeli olmayan arazilerin sanayimize tahsis edilmesi konuşuldu. Dış pazarlarda daha etkili bir pazarlama stratejisi gündem oldu. Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması önemli bir başlık.”

SIĞINMACILARIN VARLIĞI: “YABANCI ÇALIŞTIRILMASI HUSUSUNDA ŞİRKETLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI NASIL KARŞILAYACAĞIMIZ KONUŞULDU”

Suriyeli sığınmacıların iş dünyasındaki yeri uzun zamandır tartışma konusu. Bazı siyasiler, işsizliğin nedeninin sığınmacıların ucuz iş gücü olarak kullanıldığını ileri sürüyor.

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olduğu dönemde, sığınmacılarla ilgili tartışmalara değinerek, “Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri." ifadelerini kullanmıştı. Eski İçişleri Bakanı Soylu’nun bu sözleri, sığınmacıların ucuz iş gücü olarak kullanıldığının devlet tarafından da bilindiği ancak müdahale edilmediğinin itirafıydı.

Cevdet Yılmaz da toplantı sonrası yaptığı açıklamada sığınmacıların varlığını “yabancı çalıştırılması” başlığı altında ele aldı:

“Yabancı çalıştırılması hususlarında da hangi kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı. Kendi işgücü piyasamıza da zarar vermeden şirketlerimizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konuşuldu.”

İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR

Sanayideki dönüşümün de konuşulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

“Emisyon ticaretinin kurulması aciliyeti olan bir konu olarak konuşuldu. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemini kurarak bunu desteklemesi ifade edilen fikirlerden bir tanesi.

Sanayide de dijital dönüşüm ve 5G dahil olmak üzere diğer hususlarda yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya kondu. Demiryollarının da önümüzdeki dönemde daha fazla önceliklendirilmesi ve liman bağlantılarının, üretim merkezi bağlantılarının güçlendirilmesi de temel hususlar arasında yer alıyor.

Her türlü afete hazırlık konusunun ne kadar önemli olduğunu konuştuk. İstanbul başta olmak üzere afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması konusu da bugün gündem oldu. İş yapma kolaylığını geliştirici adımlar atmaya devam edeceğiz.”

'TEMEL ÇERÇEVEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA'

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TİM ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde sıralamada yükseldiğimiz Küresel Yenilikçi Endeksi’nde ülkemizin sıralamasının daha da iyiye gitmesi konusunda çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışını sağlamak temel konularımız arasında.

Bir taraftan enflasyonla mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürürken diğer taraftan ülkemizin resesyona girmeden istikrarlı bir şekilde büyümesini hedefliyoruz.

Sadece büyük şirketlerimiz için değil KOBİ’lerimiz için de yatırım imkânlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Sanayinin daha fazla Anadolu’ya yayılması herkesin mutabık olduğu bir çerçeve."

Kaynak: Gerçek Gündem