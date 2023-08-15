Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: Bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek

CHP'deki değişim tartışmasının ana aktörü İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada İstanbul adaylığına ilişkin mesajlar verdi ve CHP'nin içinde göreve hazır isimler olduğu bunlardan birinin de Özgür Özel olduğunu söyledi. Özel ise "Bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek" yanıtını verdi.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den İmamoğlu açıklaması: Bu karar İstanbul'a da Türkiye'ye de iyi gelecek

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışmalarının ana aktörü konumundaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı açıklama yakından takip edilen İmamoğlu, “İstanbul için yola çıkıyorum” dedi. İmamoğlu, gazetecilerden gelen bir soru üzerine CHP Genel Başkanlığı için adı geçen bir başka ismi andı ve “CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel’dir” dedi.

İmamoğlu: İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorumİmamoğlu: İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorumSiyaset

‘KISA VADEDE İSTANBUL’A UZUN VADEDE TÜRKİYE’YE İYİ GELECEK’

Değişim tartışmalarının bir diğer aktörü olan ve kulislerde İmamoğlu ile düzenli görüş alışverişinde bulunduğu konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun açıklamaları sonrası Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuştu.

Özel, “Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı son derece olumlu karşılıyorum. Bu karara en çok İstanbullular sevindi. Ama hepimiz bu karardan memnun olduk. Bu karar İstanbul’a da Türkiye’ye de iyi gelecek. Kısa vadede İstanbul’a uzun vadede Türkiye’ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum” dedi.

‘İMAMOĞLU’NUN SÖZLERİNİ BİR HAKKIN TESLİMİ OLARAK GÖRÜYORUM’

İmamoğlu’nun kendisine sorulan bir soru üzerine, “CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, Özgür Özel’dir” ifadelerini kullanmasına ilişkin de Özel, “Bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, tertemiz tüm genç arkadaşlar adına da bir hak teslimi olarak görüyorum” değerlendirmesini yaptı.

CHP'de "Erdoğan - Gül formülü" gündemde mi? Özgür Özel: Yenilgi yaşanmaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlıkCHP'de "Erdoğan - Gül formülü" gündemde mi? Özgür Özel: Yenilgi yaşanmaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlıkSiyaset

‘SORUMLULUK ÜSTLENMEKTEN DE FEDAKARLIK YAPMAKTAN DA KAÇMAM DEDİĞİM NOKTADAYIM’

Özel, CHP’deki değişim tartışmalarında durduğu noktanın değişip değişmediğiyle ilgili ise “Şu anda hep birlikte süreci takip ediyoruz. Sorumluluk üstlenmekten de fedakarlık yapmaktan da kaçmam dediğim noktadan ileride ya da geride değilim, aynı noktadayım. Bu dönem yapıcı ve aktif tutum alma dönemi” diye konuştu.

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
AKP'nin HDP planı | Kulis: Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde kim ne yapacak? Kulis: Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde kim ne yapacak?
Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu Türkiye'de en çok altın hangi ilde?
MHP'den İYİ Parti'ye davet açıklaması: Müdire Hanım sessizliğini koruyup susmaktadır! MHP'den İYİ Parti'ye davet açıklaması
ATV’nin Kardeşlerim dizisiyle ilgili son kararı: Ekranda yer almıyordu ATV’nin Kardeşlerim dizisiyle ilgili son kararı: Ekranda yer almıyordu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek!
Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir! Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir!
ORC, İlk yerel seçim anketini açıkladı: İttifaksız senaryoda İYİ Parti'ye kötü haber ORC, İlk yerel seçim anketini açıkladı: İttifaksız senaryoda İYİ Parti'ye kötü haber
İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini! "Bozduracaklar ve alacaklar için uyarı..." İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini!
İlk kez ev sahibi olacaklar dikkat: Yeni konut kredisinde detaylar belli oldu! İlk kez ev sahibi olacaklar dikkat: Yeni konut kredisinde detaylar belli oldu!