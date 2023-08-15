AKP'nin HDP planı | Kulis: Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde kim ne yapacak?

Türkiye, Mayıs seçimlerinin ardından Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs akşamı seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında, partisine muhalefetin yönettiği İstanbul başta olmak üzere büyükşehirleri geri alma hedefini koydu.

Muhalefetin seçimlere ittifak halinde katılıp katılmayacağı tartışması devam ederken, AKP’de yerel seçimler için hummalı bir çalışma devam ediyor.

“AKP’NİN STRATEJİSİ DOLAYLI BİÇİMDE HDP İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYI KAPSIYOR”

Ankara’nın deneyimli gazetecilerden Nuray Babacan, Gazete Pencere’deki köşesinde, AKP’nin HDP ile yerel seçimlerle ilgili görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Babacan, “AKP’nin yerel seçimden kazançlı çıkmak ve karşı ittifakları zorlaştırmak için yeni bir siyasi planı var. Ankara kulislerinde bir süreden beri konuşulan yerel seçim stratejisi, dolaylı biçimde HDP ile işbirliği yapmayı kapsıyor. Öyle ortalıkta görünen bir işbirliği değil, kapalı kapılar ardından yapılan ‘kayyum pazarlığından’ söz ediliyor” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR ANLAŞMA YAPILIRSA CHP’NİN BÜYÜKŞEHİRLERİ KÜRTLERİN OYLARIYLA KAZANMA PLANI ZORLAŞIR”

AKP’nin planının detaylarını anlatan Babacan şunları kaydetti:

“Şöyle ki AKP’nin HDP’de karşılığı olan aracılarla, CHP ile ittifak yapmaması durumunda HDP’nin seçilecek belediye başkanlarına kayyum atanmayacağı sözü verildiği iddia ediliyor. Böyle bir anlaşma yapılırsa CHP’nin büyükşehirleri Kürtlerin oylarıyla kazanma planı zorlaşır. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde Kürt oylarını denklemden çıkartırsanız tüm adaylar için zor bir yarışa dönüşebilir. Ekrem İmamoğlu da buna dahil.

Yani MHP’yi rahatsız etmeden arka kapıda yapacak böyle bir iş birliğinin İstanbul başta olmak üzere CHP’de bulunan büyükşehirlerde sonuç doğurabileceğine dair ince hesaplar yapılıyor. HDP’lilerin bir süreden beri yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlandıkları mesajının da bu açıdan ele alınması gerektiği belirtiliyor. Pazarlık gücünü arttırma hamlesi olabilir.”

“GENEL SEÇİM SÜRECİNDE KANDİL’LE YAPILAN PAZARLIKLARI ANIMSAYANLAR, BUNUN UZAK İHTİMAL OLMADIĞINI BİLİRLER”

“Böyle bir adım, muhalefeti bölecek, AKP’nin adaylarını avantajlı hale getirecektir” diyen Babacan, bu anlaşmadan HDP’nin kazançlı çıkacağı noktayı ise şöyle anlattı:

“HDP, hem siyasi aktörlerinin hem de belediye başkanlarının rahat bırakılmasını tercih edecektir. Genel seçim sürecinde Kandil’le yapılan pazarlıkları anımsayanlar, bunun uzak ihtimal olmadığını bilirler. Plan böyle işler mi bilemeyiz ama hiç yabana atılmayacak bir stratejiye benziyor.

Bunun farklı sonuçları olacaktır. AKP için avantaj yaratabileceği gibi dezavantajlı durumlar da söz konusu. Bunun sadece büyük illerde değil, Güneydoğu illerinde de karşılığı olacak. Yani AKP İstanbul gibi büyük illeri muhalefet bloğunu bölerek almaya hazırlanırken Doğu ve Güneydoğu illerinde belediye başkanlığı kaybedebilir.

Çünkü HDP’nin kazandığı illerde kayyum atanmayacağı algısı, bölgede HDP adaylarının etrafında toplanılması gibi bir sonucu doğurabilir. Bölgeyi bilen uzmanların yaptığı hesaba göre şu anda AKP’de olan bazı iller ve büyük ilçeler HDP’ye geçebilir. Bu da toplamda AKP’den oy kaybı anlamına gelebilir.”