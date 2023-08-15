CHP'li Bülbül'den 'Barış Pehlivan' açıklaması: "Tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır"

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, iktidarın gazetecilere yönelik baskıları ve son olarak gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevine girmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

"TEK ADAM TALİMATLARI TEKER TEKER DEVREYE SOKULUYOR"

CHP'li Bülbül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin tüm kurumlarına itibar kaybı yaşatan bir siyasi iktidar sadece gazetecilik kurumunu değil doğrudan gazetecileri hedef gösteriyor. Halkın haber alma hakkının en cesur savunucuları olan gazeteciler üzerinde tahakküm kurmak için tek adam talimatları teker teker devreye sokuluyor.

"KADIN KATİLLERİ, MAFYALAR, HIRSIZLAR, DOĞAYI TALAN EDENLERİN SIRTI SIVAZLANIYOR"

Bunun son örneği Barış Pehlivan'dır. Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesi bir demokrasi ve hukuk katliamıdır. Kadın katilleri, mafyalar, hırsızlar, tacizciler, doğayı talan edenlerin sırtının sıvazlandığı ama gazetecilerin kalemlerinin kırıldığı bir hukuk sistemi ancak diktatörlüklerde olur.

"TARİH GAZETECİLERİ ALTIN SAYFALARA YAZARKEN, DİKTATÖRLERİ MUTLAKA YARGILAYACAKTIR"

Elbet bir gün tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır. Barış Pehlivan yalnız değildir. Barış Pehlivan gazetecidir. Arkasında milyonlar, arkasında gerçekler, arkasında haberin gücü vardır."

Kaynak: Gerçek Gündem