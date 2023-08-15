CHP'li Bülbül'den 'Barış Pehlivan' açıklaması: "Tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır"

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesiyle ilgili "Bir demokrasi ve hukuk katliamıdır" diye konuştu.

Son Güncelleme:
>

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, iktidarın gazetecilere yönelik baskıları ve son olarak gazeteci Barış Pehlivan'ın cezaevine girmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

"TEK ADAM TALİMATLARI TEKER TEKER DEVREYE SOKULUYOR"

CHP'li Bülbül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin tüm kurumlarına itibar kaybı yaşatan bir siyasi iktidar sadece gazetecilik kurumunu değil doğrudan gazetecileri hedef gösteriyor. Halkın haber alma hakkının en cesur savunucuları olan gazeteciler üzerinde tahakküm kurmak için tek adam talimatları teker teker devreye sokuluyor.

"KADIN KATİLLERİ, MAFYALAR, HIRSIZLAR, DOĞAYI TALAN EDENLERİN SIRTI SIVAZLANIYOR"

Bunun son örneği Barış Pehlivan'dır. Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesi bir demokrasi ve hukuk katliamıdır. Kadın katilleri, mafyalar, hırsızlar, tacizciler, doğayı talan edenlerin sırtının sıvazlandığı ama gazetecilerin kalemlerinin kırıldığı bir hukuk sistemi ancak diktatörlüklerde olur.

"TARİH GAZETECİLERİ ALTIN SAYFALARA YAZARKEN, DİKTATÖRLERİ MUTLAKA YARGILAYACAKTIR"

Elbet bir gün tarih gazetecileri altın sayfalara yazarken, diktatörleri mutlaka yargılayacaktır. Barış Pehlivan yalnız değildir. Barış Pehlivan gazetecidir. Arkasında milyonlar, arkasında gerçekler, arkasında haberin gücü vardır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Barış Pehlivan CHP Milletvekili Gazeteci
Son Güncelleme:
Bülent Arınç'tan dikkat çeken AKP paylaşımı: 'Kendini evin en önemli parçası sayanlar..' Bülent Arınç'tan dikkat çeken AKP paylaşımı: 'Kendini evin en önemli parçası sayanlar..'
Türkiye'de en çok altın hangi ilde? Altın şampiyonu belli oldu Türkiye'de en çok altın hangi ilde?
ATV’nin Kardeşlerim dizisiyle ilgili son kararı: Ekranda yer almıyordu ATV’nin Kardeşlerim dizisiyle ilgili son kararı: Ekranda yer almıyordu
Süleyman Soylu'yla gündeme gelen istihbarat uygulamasında neler oluyor? "Program bir açılıyor bir kapanıyor..." Süleyman Soylu'yla gündeme gelen istihbarat uygulamasında neler oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir! Emekliye kötü haber: SGK belgenizde bu üç harf varsa maaşınız kesilebilir!
Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji 55 ili uyardı: Kuvvetli sıcak hava dalgası geliyor, 40 dereceyi geçecek!
İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini! "Bozduracaklar ve alacaklar için uyarı..." İslam Memiş'ten gram altın için yeni rekor tahmini!
İstanbullular dikkat, saat verildi: 23 ilçede büyük elektrik kesintisi! İstanbullular dikkat, saat verildi: 23 ilçede büyük elektrik kesintisi!
Deprem uzmanı Pampal kırılma ihtimali olan fayları açıkladı! ‘Şanssız konumları var…’ Deprem uzmanı Pampal kırılma ihtimali olan fayları açıkladı! ‘Şanssız konumları var…’