Moody's'dan Türk bankaları kararı!

Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtmişti.

Türkiye'de ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

DURAĞANA ÇEVİRDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

"ENFLASYON BASKI OLUŞTURUYOR"

Moody's'in değerlendirmesine göre çok yüksek enflasyon, daha yüksek vergiler ve liranın değerinde daha fazla bozulma, tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturacak ve borçluların geri ödeme kapasitesini zayıflatarak bankaların varlık kalitesini baskı altına alacak.

TL'deki değer kaybı ve kredi hacmindeki genişlemenin, 2022'ye kıyasla daha yavaş olsa da, görünüm döneminde sektörün sermaye yeterliliğini zorlayacağını ifade eden Moody's kârlılığın 2022'de kaydedilen zirvelere göre normalleşeceğini ama yine de güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.

Moody's değerlendirmesinde bankaların dış fonlama pozisyonu ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiğini ve özellikle yabancı para olmak üzere likiditenin yeterli kalmasını beklediklerini ifade etti.

"BEN BURADA AYNIYIM"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermişti.

Şimşek'in göreve gelmesi sonrası piyasanın tereddütleri devam ederken, 'faiz sebeptir' görüşünü sık sık dile getiren Erdoğan ise, "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem