KKM giriş ve giderinde rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 4 Ağustos haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

Verilere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) gideri Temmuz ayında 34,5 milyar TL ile bu yılın en yüksek aylık seviyesini gördü. KKM’nin bütçe yükü Mayıs ayında 1,63 milyar TL olmuş, Haziran’da ise 20,6 milyar TL seviyesine yükselmişti.

KKM GİDERİ BÜYÜYOR

Merkezi bütçede cari transferler altında yer alan toplam KKM gideri de yılın ilk yedi ayında 59,5 milyar TL’ye ulaştı. KKM'nin merkezi bütçeye maliyeti geçtiğimiz yıl 92,5 milyar TL olmuştu.

KKM'NİN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 121,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Öte yandan BDDK verilerine göre, KKM'nin toplam büyüklüğü 4 Ağustos haftası itibarıyla 3,28 trilyon TL oldu. Bu rakamın dolar karşılığı ise 121,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

KKM GİRİŞLERİNDE DE REKOR

Söz konusu haftalık dönemde KKM girişleri de 150 milyar TL’ye yükselerek yeni rekor seviyesini görmüş oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem