Kayseri'de berber fiyatlarına zam!

Kayseri'de berber fiyat tarifelerine zam yapıldı. Kayseri'de yeni tarifeye göre; saç, sakal kesme ve yıkama fön: 275 TL oldu.

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Kayseri'de berber fiyatlarına zam!

Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.

Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:

- Saç ve sakal kesme yıkama fön: 275 TL,

- Saç ve sakal: 200 TL,

- Saç kesimi: 150 TL,

- Modern saç kesimi: 175 TL,

- Sakal kesimi: 90 TL,

- Modern sakal kesimi: 120 TL,

- Saç kesimi yıkama fön: 180 TL,

- Sakal kesimi yıkama fön: 140 TL,

- Saç yıkama fön: 90 TL,

- Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 TL,

- Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 TL,

- Saç boyama: 600 TL,

- Bıyık boyama: 100 TL,

- Sprey sıkma: 60 TL,

- Damat tıraşı: 1100 TL,

- Maske: 80 TL,

- Ağda (kulak, yüz): 80 TL,

- Jöle ile saça şekil verme: 50,

- Ense düzeltme: 70 TL,

- Keratin - Botox: 400 TL,

- Cilt bakımı ve maskesi: 150 TL.

Kayseri'de berber fiyatlarına zam! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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