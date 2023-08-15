Kayseri'de berber fiyatlarına zam!
Kayseri'de berber fiyat tarifelerine zam yapıldı. Kayseri'de yeni tarifeye göre; saç, sakal kesme ve yıkama fön: 275 TL oldu.
Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan kararla saç kesim ücretlerine zam geldi.
Yeni tarifeye göre birinci sınıfta yapılan fiyat değişiklikleri ise şu şekilde:
- Saç ve sakal kesme yıkama fön: 275 TL,
- Saç ve sakal: 200 TL,
- Saç kesimi: 150 TL,
- Modern saç kesimi: 175 TL,
- Sakal kesimi: 90 TL,
- Modern sakal kesimi: 120 TL,
- Saç kesimi yıkama fön: 180 TL,
- Sakal kesimi yıkama fön: 140 TL,
- Saç yıkama fön: 90 TL,
- Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makas: 100 TL,
- Çocuk saçı kesme (0-12 yaş) makine: 80 TL,
- Saç boyama: 600 TL,
- Bıyık boyama: 100 TL,
- Sprey sıkma: 60 TL,
- Damat tıraşı: 1100 TL,
- Maske: 80 TL,
- Ağda (kulak, yüz): 80 TL,
- Jöle ile saça şekil verme: 50,
- Ense düzeltme: 70 TL,
- Keratin - Botox: 400 TL,
- Cilt bakımı ve maskesi: 150 TL.
Kaynak: Gerçek Gündem