Kriz derinleşti, açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı!

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Temmuz 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2023 için 11 bin 525 TL oldu. Böylece açlık sınırı 11 bin 402 olan asgari ücretin üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 40 BİN TL'YE DAYANDI

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise, yoksulluk sınırı 39 bin 886 lira olarak gerçekleşmiştir.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 385 LİRA

Günlük harcamalarda Temmuz 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 116,31 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 77.82 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 89.45 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 20.03 liralık masraf yapılması gereken ürün grubudur. Yumurta için 7.11, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.91 lira harcama yapılması gerekmektedir. Böylece sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 385 TL oldu.

HARCAMA SEPETİNDE MEYVE VE SEBZENİN PAYI ARTIYOR

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 30.3 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.3 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 23.3’tür. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11.3’tür. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.8’dür.

Kaynak: Gerçek Gündem