Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar?

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri varlık fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını korurken, bu durum piyasalarda belirsizlik ortamının sürmesine neden oluyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında bin 657 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde bin 659 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 720 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 990 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında bin 904 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem