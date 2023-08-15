TL'nin değer kaybı arttı, dolar kuru yükseldi!

Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskı hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL kurunun daha da yükseleceği endişesi piyasalar tarafından yakından izlenmeye başlandı.

Enflasyon ve vergi artışlarıyla ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken TL, büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL kuru 27 TL bandını aşarak gün içi en yüksek 27,07 TL seviyesinde işlem gördü. Şu dakikalarda dolar kuru 27,05 TL seviyesinde sabitlendi.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda yüzde 0,11 düşüşle 103,04 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,18 artışla 1,0916'dan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken bu durum piyasalarda belirsizlik ortamının devam etmesine neden oluyor.

DOLAR KURUNA MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ

Ayrıca ekonomistlere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesiyle kur sabit tutulmaya çalışılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem