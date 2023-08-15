Çiftçinin enflasyonunda aylık bazda sert yükseliş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı.

Verilere göre, Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Temmuz'da aylık bazda yüzde 8,03 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 62,48 arttı. Tarım-ÜFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,14 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 102,10 yükseliş gerçekleşti.

SEKTÖREL ARTIŞ

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,84 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,16 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,04 artış ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,63 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN DÜŞÜK LİFLİ BİTKİLERDE

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,33 ile lifli bitkiler ve yüzde 17,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK SEBZE VE KAVUN-KARPUZ

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 108,92 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 90,79 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

AYLIK ARTIŞ EN YÜKSEK MEYVELERDE

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 12,62 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler ve yüzde 12,51 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

AYLIK TEK AZALIŞ GÖSTEREN ÇELTİK

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,45 ile çeltik oldu. Temmuz 2023'te, endekste kapsanan 87 maddeden, 21 maddenin ortalama fiyatında azalış, 59 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem