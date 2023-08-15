Konut satışlarında düşüş serisi son buldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz’a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde Temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı. Temmuz’da aylık bazda yüzde 30,9, yıllık yüzde 16,7 artış yaşandı.

DÜŞÜŞ SERİSİ SON BULDU

Konut satışlarında Haziran itibariyle 5 aydır yıllık bazda düşüş izlenmişti. Böylece, Temmuz ayındaki yıllık artışla birlikte satışlardaki düşüş serisi de son buldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 azalışla 136 bin 63 oldu. Temmuz ayındaki ipotekli satışların 3 bin 633'ü; Ocak-Temmuz dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 132'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

TÜİK verilerine göre, Temmuz'da konut satışları 109 bin 548 adet oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 pay ile İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 azalarak 22 bin 76 oldu.

EN ÇOK SATIŞ RUSYA VATANDAŞLARINA YAPILDI

Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 772 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 272 konut ile İran, 204 konut ile Irak ve 146 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

Kaynak: Gerçek Gündem