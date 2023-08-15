Benzine zam yolda: Yarından itibaren geçerli

Benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Benzine zam yolda: Yarından itibaren geçerli

Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,55 TL fiyat artışı bekleniyor. Bugün motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,71 TL’ye, Ankara’da 38,23 TL’ye, İzmir’de 38,34 TL’ye yükselecek.

Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.

Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.

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