4 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

İş Yatırım Menkul, Papilon Savunma, Rubenis Tekstil ve SDT Uzay payları 14 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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4 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İş Yatırım Menkul, Papilon Savunma, Rubenis Tekstil ve SDT Uzay payları 15/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ISMEN.E, PAPIL.E, RUBNS.E ve SDTTR.E payları 15/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder."

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