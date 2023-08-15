Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 7.763,70 puandan başladı.

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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,32 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.763,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile inşaat oldu.

Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazancıyla günü 7.737,38 puandan tamamlarken kapanış rekor kırdı ve gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.868,74 puana çıkardı.

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileriyle birlikte resesyon ihtimalinin de yatırımcılar tarafından göz önünde bulundurulduğunu hatırlatan analistler, buna karşın enflasyonun hala hedeflenen düzeyin oldukça üzerinde olması nedeniyle tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew beklenti endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat endeksi ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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