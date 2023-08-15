Çaya, şekere bir zam daha!

Türkiye ekonomisinde enflasyonun daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, yaşanan ekonomik krizle birlikte zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Son olarak Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre, 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında bir zam daha geldi.

SON ÜÇ AYDA ÇAY FİYATLARINA ÜÇÜNCÜ ZAM

Öte yandan 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti. Böylece son gelen zamla birlikte Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son üç ayda toplam yüzde 63.6 oranında zamlandı.

ŞEKERE DE ZAM

Ayrıca, Türkşeker tarafından 8 Mayıs'ta KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 TL olarak belirlenen toz şeker, 14 Ağustos'ta 24 TL'ye çıktı. Böylece şeker son 14 haftada toz şekerin toptan fiyatı yüzde 29,7 zamlandı.

Daha önceki yıllarda Türkşeker'in resmi internet sitesinde fiyat artışlarına yönelik bilgilendirme notu paylaşılırken, son dönemdeki haftalık zamlar kurum tarafından kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bunun yerine zamlı fiyat listeleri fabrikalara yazı şeklinde iletiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem