Benzine büyük zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli

Benzine yeniden zam geliyor. Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 32 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Benzine büyük zam geliyor: Bu geceden itibaren geçerli

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bu gece zam beklenmiyor.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 28,02 TL’ye yükselecek.

Benzin ve motorine önümüzdeki günlerde yaklaşık 40 kuruş da ÖTV artışı kaynaklı zam gelecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.

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