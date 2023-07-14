Kripto paralara Ripple dopingi!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada karar çıktı. Karar sonrasında XRP yüzde 70'in üzerinde değer kazanırken, lider kripto para birimi Bitcoin'de ise yükseliş yüzde 4'ü aştı.

Kripto paralara Ripple dopingi!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimi XRP için açtığı dava Ripple lehine sonuçlandı.

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına vardı.

Böylece ABD'de ilk kez bir yargıç, belirli dijital varlık satışlarının menkul kıymetler yasalarının dışında kaldığını kabul ederek bir kripto para şirketi lehine karar verdi.

Karar sonrasında XRP yüzde 70'in üzerinde değer kazanırken, lider kripto para birimi Bitcoin'de ise yükseliş yüzde 4'ün üzerine çıktı.

SEC, Aralık 2020'de XRP'nin arkasındaki şirket Ripple Labs ve yöneticilerine dava açmış, şirket ve iki yöneticisini 2012'de piyasaya sürülen XRP'yi satarak 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet arzı gerçekleştirmekle suçlamıştı.


Ripple, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için geliştirilen bir token olan XRP'nin menkul kıymet olmadığını savunmuştu.

Analistler, XRP'nin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesinin diğer kripto paralar için de bir emsal oluşturacağını belirtti.

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