Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

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Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte akaryakıt fiyatları tarihi zirvesini gördü.

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ise, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Bu gelişmelerle birlikte NTV'nin haberine göre, benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren (6 Mayıs Cumartesi) 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.
liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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benzin Akaryakıt
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