Belediye Harekete Geçti! Hepsini Ücretsiz Dağıtacak

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Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı işletmelere ait 90 dönümlük tarım arazisinde ekilen nohutlar, belediye ekipleri tarafından hasat edilerek dağıtıma hazır hale getirildi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü proje ile hem kent tarımına katkı sağlandı hem de sosyal yardımların kapsamı genişletildi.

İLÇELERDE DAĞITIM YAPILACAK

Üretimi tamamlanan nohutların Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Dağıtımlar, belediye sosyal yardım ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

“HEM ÜRETİYORUZ HEM DESTEK OLUYORUZ”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, belediyeye ait alanlarda yürütülen üretim çalışmalarının sadece tarımsal kalkınmaya değil, sosyal destek alanlarına da katkı sunduğunu ifade etti. Hatipoğlu, “Belediyemizin sahip olduğu işletmelerde nohut üretimini başarıyla tamamladık. Şimdi bu ürünleri, desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimize ulaştıracağız. Hedefimiz, tarımsal üretim kapasitemizi daha da artırarak bu desteği sürekli hale getirmek” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerel üretimi destekleyen ve sosyal yardımı içeren bu uygulamayla hem tarımsal ekonomiye hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi