Türkiye'nin 81 İlinde Ücretsiz! Türk Telekom Açıkladı, 1 Kuruş Para Verilmeyecek

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, 20 Haziran Dünya Wi-Fi Günü’ne özel olarak 81 ilde ücretsiz internet hizmeti sunacağını duyurdu. Şirket, kamuya açık binlerce noktada kullanıcılarına kesintisiz ve yüksek hızlı internet erişimi sağlayacak.

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Türkiye'nin 81 İlinde Ücretsiz! Türk Telekom Açıkladı, 1 Kuruş Para Verilmeyecek
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), stadyumlar, müzeler, kütüphaneler, toplu taşıma araçları ve uçak içi dahil olmak üzere Türkiye genelinde birçok alanda Wi-Fi hizmeti sunan Türk Telekom, 20 Haziran’da bu hizmetleri ücretsiz hale getiriyor. Şirketin sahip olduğu güçlü fiber altyapı sayesinde sunulacak bu hizmet, tüm Türkiye’de kullanıcıların dijital dünyaya kolay erişimini hedefliyor.

TÜM KULLANICILARA AÇIK

Türk Telekom’un açıklamasına göre, bu özel günde Wi-Fi noktalarından yararlanmak isteyen kullanıcılar herhangi bir ek ücret ödemeden bağlantı sağlayabilecek. Kampanya, hem mevcut Türk Telekom aboneleri hem de diğer kullanıcılar için geçerli olacak.

Türkiye'nin 81 İlinde Ücretsiz! Türk Telekom Açıkladı, 1 Kuruş Para Verilmeyecek - Resim : 1

“81 İLDE KESİNTİSİZ BAĞLANTI SAĞLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şu ifadeleri kullandı:

“Türk Telekom olarak uçtan uca fiber internet yatırımlarımızla Türkiye’nin dört bir yanını yüksek hızlı bağlantı ile buluşturuyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla sadece büyük şehirlerde değil, 81 ilin her köşesinde dijital erişimi kolaylaştırıyoruz. Dünya Wi-Fi Günü kapsamında binlerce noktada Wi-Fi hizmetimizi ücretsiz sunarak dijital kapsayıcılığa katkı sağlıyoruz.”

DİJİTAL DÜNYAYA HERKESİ DAHİL ETME VİZYONU

Türk Telekom, dijital teknolojilere erişimi herkes için kolaylaştırma hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, özellikle kültür-sanat merkezleri ve ulaşım alanlarında sunduğu internet hizmetiyle öne çıkıyor. Şirket, bu kampanya ile birlikte Türkiye’nin dijital geleceğine katkı sağlamayı ve toplumsal dijitalleşmeyi desteklemeyi sürdürüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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