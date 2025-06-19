Asgari Ücrette Ara Zam Neden Yapılmadı? Soru Önergesi Meclis'te

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CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu. Emre, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlinin korunmadığını savunarak, yapılan zammın yetersiz olduğunu vurguladı.

'ZAM ZORUNLULUK'

Emre, önergesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesi ve Anayasa'nın 55. maddesine dikkat çekerek, asgari ücretin işçinin geçim koşulları gözetilerek belirlenmesi gerektiğini hatırlattı. 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında yapılan ara zamların bu yıl da yapılmasının zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

CHP'li Emre, TÜİK'in 2024 yılı için açıkladığı yüzde 44,38'lik enflasyona rağmen, asgari ücrete sadece yüzde 30 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, bu durumun çalışanların maaşlarında yaklaşık yüzde 15 oranında reel kayba neden olduğunu kaydetti.

'ANAYASA İHLALİ'

Emre, mevcut ekonomik koşullarda asgari ücretin yetersizliğinin yalnızca bir geçim sorunu değil, aynı zamanda Anayasa'nın açık hükümlerinin ihlali olduğunu vurgulayarak, "Hükümet, resmi veriler ile halkın yaşadığı gerçek hayat arasındaki farkı görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Emre'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelttiği sorular şöyle: