İhtiyaç kredilerinde bir haftada 15 milyar liralık artış!

BBDK'nin yayınladığı haftalık bültene göre, mart ayının son haftasında ihtiyaç kredilerinde 15 milyar TL'lik artış yaşandı.

Son Güncelleme:
İhtiyaç kredilerinde bir haftada 15 milyar liralık artış!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan, emeğiyle yaşayan yurttaşların yaşadığı ekonomik krizi bir kez daha gösterdi. Yurttaşlar yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı "çözüm" olarak bankalara yönelirken, mart ayının son haftasında ihtiyaç kredilerinde 15 milyar TL'lik artış görüldü.

BirGün'ün aktardığına göre, BDDK haftalık bültenine göre faizlerin 24 Mart haftasında yüzde 31,49’a kadar çıkmasına rağmen ihtiyaç kredilerinde artış gerçekleşti. Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta aldığı ihtiyaç kredilerinde faiz üst sınırı kararından sonra geçen 2 haftada sadece 8 milyar TL artan kredi hacmi, mart ayının son haftasında 15 milyar TL'lik bir artış gerçekleştirdi.

BİREYSEL KREDİ ALACAKLARINDA YÜZDE 4,6 ARTIŞ

Verilere göre tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla bir trilyon 272 milyar 213 milyon TL'ye yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon TL'si konut, 64 milyar 538 milyon TL'si taşıt ve 815 milyar 797 milyon TL'si ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon TL artarak bir trilyon 45 milyar 216 milyon TL'ye çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon TL oldu.

TOPLAM MEVDUAT VE REZERVLER

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 31 Mart ile biten haftada 14 milyar 972 milyon 883 bin TL artarak 10 trilyon 227 milyar 711 milyon 929 bin TL'ye yükseldi.

Öte yandan Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 31 Mart haftasında da geriledi. 2 haftada rezervlerdeki düşüş 4,5 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2,3 milyar dolar düşüşle 122,4 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
kredi ihtiyaç kredisi
Son Güncelleme:
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..
Bülent Arınç'tan AKP iktidarına 'hayat pahalılığı' eleştirisi: "Krizi üç harfliler diyerek marketlere bağladılar" "Krizi üç harfliler diyerek marketlere bağladılar"
Market raflarında yeni etiketler: Bu defa Kılıçdaroğlu var Market raflarında yeni etiketler: Bu defa Kılıçdaroğlu var
RTÜK kıskacındaki Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Son durum belli oldu.. RTÜK kıskacındaki Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Son durum belli oldu..
ÇOK OKUNANLAR
Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı Son anketi 'rekor gelebilir' diyerek duyurdu: Dikkat çeken İYİ Parti detayı
Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı Kerem Kınık kan bağışı yaptı, gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı
Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! Mart ayında yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları Nisan ayının ilk anketi: İşte cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adayların oy oranları
Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi.. Kanal D'nin en iddialı dizisiydi.. Yargı dizisinin yeni adresi..