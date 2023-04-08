Market raflarında yeni etiketler: Bu defa Kılıçdaroğlu var

Grafik Tasarımcı Metin Akkoyun’un “Ekonominin sorumlusu benim” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan hayat pahalılığından sorumlu olduğuna dair çıkartmalar hazırlaması nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından yeni çıkartmalar hazırlandı.

Yeni ortaya çıkan çıkartmalarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim çalışmalarına yardım eden ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları ifade edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın fotoğrafları yer aldı.

Çıkartmaların üzerinde, “Bu fiyatları biz düşürürüz” ifadeleri yer aldı.