Market raflarında yeni etiketler: Bu defa Kılıçdaroğlu var
Üzerinde Erdoğan fotoğraflarının bulunduğu hayat pahalılığını anlatan etiketleri nedeniyle tasarımcı Mahir Akkoyun’un gözaltına alınmasından sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu fotoğraflı, "Bay Kemal gelecek, bu fiyatlar düşecek" yazısının aktarıldığı etiketler raflarda yer aldı.
Grafik Tasarımcı Metin Akkoyun’un “Ekonominin sorumlusu benim” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan hayat pahalılığından sorumlu olduğuna dair çıkartmalar hazırlaması nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından yeni çıkartmalar hazırlandı.
Yeni ortaya çıkan çıkartmalarda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim çalışmalarına yardım eden ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları ifade edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın fotoğrafları yer aldı.
Çıkartmaların üzerinde, “Bu fiyatları biz düşürürüz” ifadeleri yer aldı.
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