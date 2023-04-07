Binance'den yeni karar: Tüm faaliyetlerini durdurdu!

Kripto para borsalarından biri olan Binance, Avustralya operasyonları hakkında yeni kararlarını açıkladı.

Binance'den yeni karar: Tüm faaliyetlerini durdurdu!

Kripto para dünyasında en çok kullanılan borsalardan biri olan Binance, son aldığı karar ile birlikte artık Avustralya faaliyetlerini durdurdu.

DonanımHaber’in haberine göre, Binance’ın aldığı karar neticesinde Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC bugün Binance’ın lisansının iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 14 Nisan itibariyle Binance’da Avusturalya kullanıcıları yeni pozisyon açamayacak ve türev pozisyonlarını yükseltemeyecek.

BİNANCE'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Binance’ın CEO’su Changpeng Zhao, Avustralya’da sadece 104 kullanıcının bulunduğunu ve bu sebeple kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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