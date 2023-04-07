Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçilere yaklaşık 1,3 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi.

Kirişçi sosyal medya hesabından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

DESTEĞİN AYRINTILAR

Kirişci, paylaşımında destek tutarının dağılımına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, fındık alan bazlı gelir desteği olarak 845 milyon 133 bin 986 lira, yaş çay desteği olarak 379 milyon 492 bin 146 lira, hububat-bakliyat ve dane mısır desteği olarak 25 milyon 641 bin 987 lira, bombus arısı kullanım desteği olarak 18 milyon 261 bin 600 lira, damızlık ana arı desteği olarak 38 bin 700 lira ödeme yapılacak.

Fındık bazlı alan desteği, kimlik numarasına göre, bugün ve 14 Nisan'da, diğer destekler ise bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

Kaynak: AA

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