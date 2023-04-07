Bingöl depremi korkuttu: Naci Görür uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Bingöl merkezde bugün saat 11:29’da, 7 kilometre derinlikte ve 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Depreme ilişkin değerlendirme yapan Görür, “Bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti" dedi.

Görür şunları ifade etti:

"Erzincan, Bingöl-Karlıova arasında 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. En son deprem orada 1790'larda oldu. Bingöl Karlıova'yla Bingöl Göynük arasında da 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir. Güneydoğu Anadolu'da özellikle Adıyaman ve Hakkari arasındaki o bindirme kuşağında bazı sıkışmalar olmuş olabilir."