Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi Soylu'yu övdü, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef gösterdi!

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'SS' ismini verdiği yeni kitapları, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden bugün okuyucuyla buluştu.

Önsözünde "Bu kitap SS'in, yani uzun adıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öyküsünü anlatıyor" diyen Terkoğlu ve Pehlivan'ın kitabı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Aydınlık Gazetesi'nin manşetinden hedef haline getirildi.

"GAZTENEKECİLERİN SİPARİŞ KİTABI"

Gazetenin bugün yayımlanan manşetinde "Soylu, ABD ve İsrail'in hedefinde, gaztenekecilerin sipariş kitabı" başlığı yer aldı.

İşte Aydınlık Gazetesi'nin bugünkü manşeti:

Kaynak: Gerçek Gündem