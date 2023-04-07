Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi Soylu'yu övdü, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef gösterdi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Aydınlık Gazetesi, bugünkü manşetinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya methiyeler düzerken, Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nu yeni kitabı 'SS' üzerinden hedef gösterdi.

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Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi Soylu'yu övdü, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef gösterdi!

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'SS' ismini verdiği yeni kitapları, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden bugün okuyucuyla buluştu.

Önsözünde "Bu kitap SS'in, yani uzun adıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öyküsünü anlatıyor" diyen Terkoğlu ve Pehlivan'ın kitabı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Aydınlık Gazetesi'nin manşetinden hedef haline getirildi.

"GAZTENEKECİLERİN SİPARİŞ KİTABI"

Gazetenin bugün yayımlanan manşetinde "Soylu, ABD ve İsrail'in hedefinde, gaztenekecilerin sipariş kitabı" başlığı yer aldı.

İşte Aydınlık Gazetesi'nin bugünkü manşeti:

Doğu Perinçek'in Aydınlık Gazetesi Soylu'yu övdü, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef gösterdi! - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Barış Terkoğlu Doğu Perinçek
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