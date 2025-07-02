Bankacılık Sektörünün Mayıs Net Kârı Arttı
Bankacılık sektörünün 2025 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla elde ettiği dönem net kârı 326 milyar 475 milyon lira olarak açıklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü yıl başından bu yana 5 trilyon 413 milyar 888 milyon lira artış göstererek 38 trilyon 71 milyar 122 milyon liraya ulaştı.
Sektörün en büyük aktif kalemini oluşturan krediler, mayıs sonu itibarıyla 18 trilyon 943 milyar 996 milyon liraya yükselirken, menkul değerler toplamı 6 trilyon 106 milyar 840 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2,09 olarak kaydedildi.
MEVDUATLARDA YÜZDE 16,9’LUK ARTIŞ
Bankaların ana fon kaynağını oluşturan mevduatlar da aynı dönemde artış gösterdi. 2024 yıl sonuna kıyasla yüzde 16,9 oranında yükselen toplam mevduat miktarı 22 trilyon 100 milyar 229 milyon liraya ulaştı.
ÖZKAYNAKLAR VE SERMAYE YETERLİLİĞİ DE GÜÇLENDİ
Sektörün özkaynakları mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 10,8 oranında artarak 3 trilyon 210 milyar 79 milyon liraya çıktı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,5 seviyesinde ölçüldü.
GENEL GÖRÜNÜM GÜÇLÜ BÜYÜMEYİ İŞARET EDİYOR
Açıklanan veriler, Türk bankacılık sektörünün 2025 yılı ortasında finansal yapısını güçlü şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu. Aktif büyüklük, kredi hacmi ve kârlılık göstergelerinde kaydedilen artış, sektörün yılın ikinci yarısına dengeli bir performansla girdiğini gösteriyor.
Kaynak: AA