Bankacılık Sektörünün Mayıs Net Kârı Arttı

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Sektörün en büyük aktif kalemini oluşturan krediler, mayıs sonu itibarıyla 18 trilyon 943 milyar 996 milyon liraya yükselirken, menkul değerler toplamı 6 trilyon 106 milyar 840 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 2,09 olarak kaydedildi.

MEVDUATLARDA YÜZDE 16,9’LUK ARTIŞ

Bankaların ana fon kaynağını oluşturan mevduatlar da aynı dönemde artış gösterdi. 2024 yıl sonuna kıyasla yüzde 16,9 oranında yükselen toplam mevduat miktarı 22 trilyon 100 milyar 229 milyon liraya ulaştı.

ÖZKAYNAKLAR VE SERMAYE YETERLİLİĞİ DE GÜÇLENDİ

Sektörün özkaynakları mayıs ayı sonu itibarıyla yüzde 10,8 oranında artarak 3 trilyon 210 milyar 79 milyon liraya çıktı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,5 seviyesinde ölçüldü.

GENEL GÖRÜNÜM GÜÇLÜ BÜYÜMEYİ İŞARET EDİYOR

Açıklanan veriler, Türk bankacılık sektörünün 2025 yılı ortasında finansal yapısını güçlü şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu. Aktif büyüklük, kredi hacmi ve kârlılık göstergelerinde kaydedilen artış, sektörün yılın ikinci yarısına dengeli bir performansla girdiğini gösteriyor.

Kaynak: AA