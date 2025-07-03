Bakanlık Destek Paketini Duyurdu: Doğal Gazda Yüzde 50 İndirim

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Türkiye'de şehit yakınları ve gazilere tanınan hak ve sosyal ayrıcalıklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, şehit yakınları ve gazilerin faydası adına BOTAŞ ile bir iş birliği gerçekleştirdi. İlk kez yürürlüğe giren uygulamayla bakanlık, şehit yakınları ve gazilere doğal gazda indirim yapılacağını açıkladı.

BOTAŞ, şehit yakınları ve gazilerin evsel tüketimlerini yüzde 50 indirimli tarifelendirerek, konut tüketicileri için doğal gazın metreküpü 7,771789 TL/Sm3 üzerinden tarifelendirildi. Ayrıca BOTAŞ, şehit aileleri ve gazilerin evsel tüketimlerini de 3,885895 TL/Sm3 üzerinden ücretlendirileceğini duyurdu.

'DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her zaman şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına çalıştıklarını belirterek "Milletimizin emaneti aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hayatın her alanında destek verip yanlarında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, şehit yakını ve gazilerin aile ekonomilerine her daim katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, BOTAŞ yönetimine de iş birliği sebebiyle teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Bakanlığımızın talebini reddetmeyen BOTAŞ ile beraber şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağladık" ifadelerini kullandı.