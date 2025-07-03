Alarko Holding Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı

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Deniz Yatırım, Alarko Holding hisseleri için yatırım tavsiyesini “al” yönünde korurken, yüzde 44,27 oranında prim potansiyeli öngördü. Raporda, şirketin güçlü enerji portföyü ve üretim performansına vurgu yapıldı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ, ÇEYREKLİK GERİLEME

Aracı kurumun değerlendirmesinde, Alarko Holding’in 2025 yılı 2. çeyreğinde yaklaşık 1.708.474 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösterirken, önceki çeyreğe kıyasla %31’lik bir düşüş anlamına geliyor.

ENERJİ GRUBUNUN CİROYA ETKİSİ SINIRLI

Raporda ayrıca, Alarko Holding’in toplamda 1.539 MW kurulu güce sahip olduğu belirtildi. Ancak enerji segmentinin konsolide mali tablolar içerisindeki sınırlı etkisi nedeniyle ciro hesaplaması yapılmadığı ifade edildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BU HİSSEDE

Analistlerin değerlendirmeleri, Alarko Holding hisselerinin orta vadede değer kazanma potansiyeline işaret ediyor. Şirketin faaliyet raporları ve üretim verileri doğrultusunda yatırımcıların ilgisinin devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi