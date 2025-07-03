Alarko Holding Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) hisselerine yönelik yatırımcı beklentileri yeni analizlerle güncelleniyor. 2 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Enerji Bülteni'nde, Deniz Yatırım Alarko hissesi için 124 TL hedef fiyat belirledi. Hissenin Borsa İstanbul’daki güncel fiyatı ise 85,95 TL seviyesinde bulunuyor.

Alarko Holding Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deniz Yatırım, Alarko Holding hisseleri için yatırım tavsiyesini “al” yönünde korurken, yüzde 44,27 oranında prim potansiyeli öngördü. Raporda, şirketin güçlü enerji portföyü ve üretim performansına vurgu yapıldı.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ, ÇEYREKLİK GERİLEME

Aracı kurumun değerlendirmesinde, Alarko Holding’in 2025 yılı 2. çeyreğinde yaklaşık 1.708.474 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösterirken, önceki çeyreğe kıyasla %31’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Alarko Holding Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı - Resim : 1

ENERJİ GRUBUNUN CİROYA ETKİSİ SINIRLI

Raporda ayrıca, Alarko Holding’in toplamda 1.539 MW kurulu güce sahip olduğu belirtildi. Ancak enerji segmentinin konsolide mali tablolar içerisindeki sınırlı etkisi nedeniyle ciro hesaplaması yapılmadığı ifade edildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BU HİSSEDE

Analistlerin değerlendirmeleri, Alarko Holding hisselerinin orta vadede değer kazanma potansiyeline işaret ediyor. Şirketin faaliyet raporları ve üretim verileri doğrultusunda yatırımcıların ilgisinin devam etmesi bekleniyor.

Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan SatılıyorBeyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan SatılıyorEkonomi

Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten ÇıkarıldıÜnlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten ÇıkarıldıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

ENAG Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı
Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor? Kilo Vermek İsteyenlere Akşam Yemeği Rehberi: Hangi Gıdalar Yağ Yaktırıyor?
Sıcaklarla Savaşta Tehlikeli Yöntem: Uzmanlar 'Aman Uzak Durun' Diyerek Uyardı Sıcaklarla Savaşta Tehlikeli Yöntem: Uzmanlar 'Aman Uzak Durun' Diyerek Uyardı
Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis Gündeminde Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan Satılıyor Beyaz Altında Hasat Dualarla Tamamlandı: 230 Liradan Satılıyor
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası