Alarko Holding Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
Alarko Holding A.Ş. (ALARK) hisselerine yönelik yatırımcı beklentileri yeni analizlerle güncelleniyor. 2 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan Enerji Bülteni'nde, Deniz Yatırım Alarko hissesi için 124 TL hedef fiyat belirledi. Hissenin Borsa İstanbul’daki güncel fiyatı ise 85,95 TL seviyesinde bulunuyor.
Deniz Yatırım, Alarko Holding hisseleri için yatırım tavsiyesini “al” yönünde korurken, yüzde 44,27 oranında prim potansiyeli öngördü. Raporda, şirketin güçlü enerji portföyü ve üretim performansına vurgu yapıldı.
ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ, ÇEYREKLİK GERİLEME
Aracı kurumun değerlendirmesinde, Alarko Holding’in 2025 yılı 2. çeyreğinde yaklaşık 1.708.474 MWh elektrik üretimi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %14 artış gösterirken, önceki çeyreğe kıyasla %31’lik bir düşüş anlamına geliyor.
ENERJİ GRUBUNUN CİROYA ETKİSİ SINIRLI
Raporda ayrıca, Alarko Holding’in toplamda 1.539 MW kurulu güce sahip olduğu belirtildi. Ancak enerji segmentinin konsolide mali tablolar içerisindeki sınırlı etkisi nedeniyle ciro hesaplaması yapılmadığı ifade edildi.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ BU HİSSEDE
Analistlerin değerlendirmeleri, Alarko Holding hisselerinin orta vadede değer kazanma potansiyeline işaret ediyor. Şirketin faaliyet raporları ve üretim verileri doğrultusunda yatırımcıların ilgisinin devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi