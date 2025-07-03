Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis Gündeminde

Halkbank’ın 100 milyon dolara aldığı Sapphire AVM’yi, aynı şirkete 48 milyon dolara satması Meclis’te kamu zararı tartışmalarını beraberinde getirdi. Sayıştay, AVM için 78,9 milyon dolar değer biçmişti. Halkbank Genel Müdürü ise satışın yasalara uygun olduğunu ve zararları önlemek amacıyla yapıldığını savundu.

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Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis Gündeminde
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Eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in sahibi olduğu Sapphire AVM’nin, Halkbank tarafından borcuna karşılık 2019 yılında 100 milyon dolara satın alındıktan sonra, 2023’te aynı şirkete 48 milyon dolara geri satılması Meclis’te tartışma konusu oldu. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Sayıştay’ın AVM için biçtiği 78,9 milyon dolarlık ekspertiz değerine dikkat çeken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Halkbank, kamu zararına neden olmuştur” diyerek satış sürecini eleştirdi.

Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis Gündeminde - Resim : 1
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız

NEREDEYSE YARI FİYATINA SATILDI

Sayıştay raporuna göre AVM’nin değeri 78,9 milyon dolar olarak belirlenmişti. Tahtasız, “Sapphire AVM Eylül 2022’de satışa çıktı ve Ocak 2023’te satıldı. Halkbank borcuna karşılık aldığı AVM’yi yine aynı şirkete Kiler Holding’e neredeyse yarı fiyatına, 48 milyon dolara sattı. Oysa ekspertiz değeri 78.9 milyon dolar” diyerek yarı fiyatına satışa tepki gösterdi.

'LÜTFEN ALIN DEDİK'

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Meclis KİT Komisyonu’nda yaptığı açıklamada AVM’nin pandemi sürecinde zarar ettiğini, kimse satın almak istemediği için tekrar Kiler Holding’e satıldığını söyledi. Arslan, “Bize yük olunca ihaleye çıktık. Kimse almak istemedi. Biz de firmaya teklif edip ‘lütfen alın’ dedik, geri sattık” ifadesini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü, Vahit'in Kiler'ini Dolar Doldurdu! Yarı Fiyatına Satış Meclis Gündeminde - Resim : 2

'YASALARA UYGUN' SAVUNMASI

Genel Müdür Arslan ayrıca, satışın yasalara uygun olduğunu savunarak, “AVM zarar edince firmaya biz teklif ettik. İşletemiyoruz, zarar ediyoruz. ‘Eğer durumunuz müsaitse, şartlar uygun ise bunu lütfen alın’ dedik. Yönetim kurulumuzun da onayıyla kredi alacağımızı artı faizlerini karşılayacak ve bunun da üzerinde bir rakamla tahsilat yapıldı. Bir kısmı peşin, vadeye bağlanan bölüm de faizsiz değil. AVM bizde kalsa, doğuracağı zararlar, artı bizim nakite ulaşmamamızın getirdiği sonuç çok daha büyük olacaktı. Bunun yasalara aykırı bir şey olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

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Kaynak: Sözcü

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