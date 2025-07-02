Doğan Holding'den Şaşırtan Hamle! KAP'a Resmen Bildirdi, Hepsini Sadece 1 Liraya Sattı
Doğan Holding, Boyabat Hidroelektrik Santrali’ndeki %33 oranındaki hissesini 1 lira bedelle Bilgin Güç Santralleri’ne devretti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bu satışla birlikte şirketin bankalara olan 33 milyon dolarlık mali yükümlülüğü sona erdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Boyabat HES’in ortakları arasında bulunan Doğan Holding’in yanı sıra, %34 hisseye sahip Doğuş Holding ile %33 hisseye sahip Unit Investment da kendi paylarını aynı şekilde 1 lira karşılığında Bilgin Güç Santralleri’ne devretti. Böylece tüm hisseler yeni sahibi Bilgin Güç Santralleri’ne geçmiş oldu.
FİNANSAL RİSKTEN ARINMA ADIMI
Doğan Holding tarafından yapılan açıklamada, söz konusu devir işlemiyle birlikte şirketin Boyabat HES özelindeki finansal yükümlülüklerden kurtularak bilanço yapısını güçlendirme yönünde stratejik bir adım attığı belirtildi. Şirket, bu devirle birlikte özellikle bankalar nezdindeki kredi borçlarından arınmış oldu.
Bu gelişmeyle birlikte Boyabat HES’in tamamı artık Bilgin Güç Santralleri’nin kontrolüne geçmiş bulunuyor.