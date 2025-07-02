Doğan Holding'den Şaşırtan Hamle! KAP'a Resmen Bildirdi, Hepsini Sadece 1 Liraya Sattı

Boyabat HES’in ortakları arasında bulunan Doğan Holding’in yanı sıra, %34 hisseye sahip Doğuş Holding ile %33 hisseye sahip Unit Investment da kendi paylarını aynı şekilde 1 lira karşılığında Bilgin Güç Santralleri’ne devretti. Böylece tüm hisseler yeni sahibi Bilgin Güç Santralleri’ne geçmiş oldu.