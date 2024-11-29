Bakan Yerlikaya Duyurdu! 340 'Sahte Para' Operasyonu Gerçekleştirildi: Tutuklamalar Var

Türkiye gündemine oturan 'İstanbul’da piyasalara sahte dolar sürüldüğü' iddiasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'sahte para' operasyonlarına dair açıklamada bulundu.

Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

2 MATBAA DEŞİFRE OLDU

Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.