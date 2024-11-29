Bakan Yerlikaya Duyurdu! 340 'Sahte Para' Operasyonu Gerçekleştirildi: Tutuklamalar Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte para üretimine yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı. Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında 340 operasyon gerçekleştirildiğini ve 104 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 340 'Sahte Para' Operasyonu Gerçekleştirildi: Tutuklamalar Var

Türkiye gündemine oturan 'İstanbul’da piyasalara sahte dolar sürüldüğü' iddiasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'sahte para' operasyonlarına dair açıklamada bulundu.

Operasyonlarda 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlar sonucu 1 milyon 479 bin 260 lira, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 avro değerinde sahte para ele geçirildi" bilgisini paylaştı.

2 MATBAA DEŞİFRE OLDU

Yerlikaya, operasyonlarda ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 matbaanın da deşifre olduğunu kaydetti.

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir
Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Kanun Değişiyor; İşte AKP'nin TBMM'ye Sunduğu Teklif Kanun Değişiyor; Görevlerine Geri Dönebilecekler
Erken Emeklilikte SGK Listeyi Yayımladı: Malulen Emeklilikte Hastalıkların Listesi Genişletildi O Kişiler Erken Emekli Olabilecek, SGK Listeyi Açıkladı