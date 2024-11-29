Erken Emeklilikte SGK Listeyi Yayımladı: Malulen Emeklilikte Hastalıkların Listesi Genişletildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurularında dikkate alınacak hastalıkları içeren bir liste açıkladı. Erken emeklilik ile emekli maaşı alma hakkından faydalanmak isteyenler için malulen emeklilik başvuru şartlarında gerekli belgeler de belli oldu. İşte detaylar...
Malulen emeklilik şartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir liste paylaştı. Hangi hastalıkların malulen emeklilik kapsamında olduğu merak edilirken liste genişletildi.
Erken emekli olmak isteyenler için SGK tarafından belirlenen bazı kriterler bulunuyor. Bu kapsamda sigortalıların en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olması ve 1800 gün prim ödeme şartını yerine getirmesi gerekiyor. Ayrıca malulen emekli olabilmek için hastalığın iş gücü kaybında en az yüzde 60 oranında bir düşüşe neden olması şartı aranıyor. Bu şartları karşılayan sigortalılar erken emekli maaşı alarak çalışma hayatını noktalandırma hakkına sahip olabiliyor.
İŞTE MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN O HASTALIKLAR
SGK, malulen emeklilik için geçerli hastalıkların listesini genişletti. Güncellenen liste, kronik ve ciddi sağlık sorunlarını kapsıyor. İş gücü kaybına neden olan başlıca hastalıklar arasında şunlar yer alıyor:
- Kanser
- Parkinson Hastalığı
- Epilepsi
- Behçet Hastalığı
- Beyin Tümörleri
- Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)
- Tüberküloz
- Bipolar Bozukluk
- Multipl Skleroz (MS)
- Şizofreni
- Zeka Geriliği
- Siroz
- Demans
- Görme Kaybı
- Uzuv Kayıpları
- Felç
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Malulen emeklilik kapsamında başvuru yapacak vatandaşların, SGK tarafından istenen belgeleri bulundurmaları gerekiyor. Belgeler arasında çalışma hayatına dair evraklar, prim ödeme durumu ve tıbbi raporlarla alakalı belgeler bulunuyor. Sunulan evraklar, SGK tarafından belirlenen prosedürler neticesinde titizlikle inceleniyor.