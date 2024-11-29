Erken Emeklilikte SGK Listeyi Yayımladı: Malulen Emeklilikte Hastalıkların Listesi Genişletildi

Malulen emeklilik şartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeni bir liste paylaştı. Hangi hastalıkların malulen emeklilik kapsamında olduğu merak edilirken liste genişletildi.

Erken emekli olmak isteyenler için SGK tarafından belirlenen bazı kriterler bulunuyor. Bu kapsamda sigortalıların en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olması ve 1800 gün prim ödeme şartını yerine getirmesi gerekiyor. Ayrıca malulen emekli olabilmek için hastalığın iş gücü kaybında en az yüzde 60 oranında bir düşüşe neden olması şartı aranıyor. Bu şartları karşılayan sigortalılar erken emekli maaşı alarak çalışma hayatını noktalandırma hakkına sahip olabiliyor.

İŞTE MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN O HASTALIKLAR

SGK, malulen emeklilik için geçerli hastalıkların listesini genişletti. Güncellenen liste, kronik ve ciddi sağlık sorunlarını kapsıyor. İş gücü kaybına neden olan başlıca hastalıklar arasında şunlar yer alıyor:

Kanser

Parkinson Hastalığı

Epilepsi

Behçet Hastalığı

Beyin Tümörleri

Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)

Tüberküloz

Bipolar Bozukluk

Multipl Skleroz (MS)

Şizofreni

Zeka Geriliği

Siroz

Demans

Görme Kaybı

Uzuv Kayıpları

Felç

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Malulen emeklilik kapsamında başvuru yapacak vatandaşların, SGK tarafından istenen belgeleri bulundurmaları gerekiyor. Belgeler arasında çalışma hayatına dair evraklar, prim ödeme durumu ve tıbbi raporlarla alakalı belgeler bulunuyor. Sunulan evraklar, SGK tarafından belirlenen prosedürler neticesinde titizlikle inceleniyor.