Bakan Uraloğlu Duyurdu: Yola Çıkacaklar Dikkat! 7 Nisan’a Kadar Devam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayram süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 7 Nisan'a kadar biletli yolcu taşıyan otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da kullanabileceklerini bildirdi

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Yola Çıkacaklar Dikkat! 7 Nisan’a Kadar Devam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatili süresince uygulanacak şehirler arası otobüs seferlerine dair yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Bayram dönemlerinde yolcu talebinin olağan sefer kapasitelerinin çok üzerine çıktığını belirten Uraloğlu, "Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ek sefer imkanı genişletildi. Ramazan Bayramı'nda artması beklenen yolcu yoğunluğuna karşı şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da tarifeli seferlerde kullanabilmelerine imkan tanıdık. Uygulama 7 Nisan'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Mevcut tarifeli seferlerin bayram tatilindeki talebi karşılamasının zor olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip B2 ve D2 belgeli araçları biletli seferlerde kullanabilecek. Bu araçlarla yapılan taşımalarda denetim de sıkı şekilde sürdürülecek. Denetim sistemi devrede olacak. Firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunacak."

Kaynak: AA

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