Mobilya Sektörü Küresel Pazarda Gücünü Artırıyor

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılında Suudi Arabistan, Fas ve Hindistan’a düzenlediği sektörel ticaret heyetleriyle 55 Türk firmasını 158 ithalatçı firma ile bir araya getirdi. Bu kapsamda toplam 787 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 2025 yılına da iddialı hedeflerle başlayan birlik, pazarlama çalışmalarına Irak ile start verdi. Mayıs ayında Suudi Arabistan, Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri, yılın ikinci yarısında ise Senegal, Gana ve Hindistan’a yönelik ticaret heyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

YENİ PAZARLARA YÖNELİK STRATEJİK HAMLELER

Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, sektörel ticaret heyetlerinin yanı sıra, Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, Güney Afrika ve Fas’tan önemli alıcıları kapsayan Alım Heyeti Organizasyonları ile Türkiye’ye yatırımcı çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Gürle, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

AEGEAN FURNITURE URGE PROJESİ DEVREYE GİRDİ

Ege Bölgesi’ndeki mobilya ihracatını artırmak için Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri büyük önem taşıyor. Gürle, 2024 Mart ayında 34 firmanın katılımıyla “Aegean Furniture” UR-GE Projesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını ve faaliyetlerine başladığını duyurdu. Proje kapsamında pazar araştırma yöntemleri, marka yönetimi ve markalaşma stratejileri ile ilgili eğitimlerin verildiğini belirten Gürle, dijital pazarlama eğitimlerinin de kısa süre içinde tamamlanacağını ifade etti.

Sektörün ihracat payını artırmak için hedef pazar ve müşteri bulma danışmanlık hizmetlerinin de sağlanacağını dile getiren Gürle, proje kapsamında Eylül ayında Çin’de düzenlenecek Furniture China Fuarı’na katılım sağlanacağını kaydetti.

EZBER BOZAN TASARIM YARIŞMASI 2025’TE YENİDEN

Mobilya sektöründe katma değeri artırmak ve genç tasarımcılara fırsat sunmak amacıyla düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması, 2025 yılında beşinci kez gerçekleştirilecek. Bu yılki temanın “EKO-TASARIM” olarak belirlendiğini aktaran Gürle, yarışmanın çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımları teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Yarışmacılardan, insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaları ve çevresel etkileri en aza indiren çözümler sunmaları bekleniyor. 2024 yılında dereceye giren dört yarışmacı, Nisan ayında Salone Del Mobile Fuarı’na götürülecek. Daha önceki finalistlerin burslu olarak yurtdışında eğitim alması sağlanırken, geçtiğimiz yıl dereceye giren Rana Çöllü’nün, dünyanın önde gelen tasarım okullarından Naba Nuova Accademia di Belle Arti’ye kabul aldığı bildirildi.

KAĞIT SEKTÖRÜ 3 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE İLERLİYOR

Kağıt ve kağıt mamulleri sektörü, 2024 yılında ihracatını yüzde 7 artırarak 2,7 milyar dolara ulaştırdı. Ege Bölgesi’nin bu pastadaki payı ise 575 milyon dolar olarak kaydedildi. 2025 yılı için Türkiye genelinde 3 milyar dolar ihracat hedefleyen sektör, kâğıt, ambalaj, mukavva ve temizlik ürünleri gibi alt kategorilerde eğitim ve ticaret heyetleriyle büyümesini sürdürecek.

KEKİK VE DEFNEDE TÜRKİYE DÜNYA LİDERİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin dünya kekik üretiminin yüzde 95’ini, defne üretiminin ise yüzde 80’ini gerçekleştirdiğini belirtti. Tarakçıoğlu, “Bu ürünlerin ihracatı, ülkemize katma değer olarak dönüyor ve cari dengeye doğrudan olumlu katkı sağlıyor” dedi.

2023 yılında 154 milyon dolar olan defne ve kekik ihracatının, 2024 yılında yüzde 17’lik artışla 181 milyon dolara ulaştığı ifade edildi. Avrupa Baharat Birliği gibi uluslararası platformlarda Türkiye’nin temsil edildiğini vurgulayan Tarakçıoğlu, ürün kalitesini artırmak için çiftçilere yönelik eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi.