Bakan Şimşek'ten 'Enflasyon Beklentisi' Değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcı Anketi'nin sonuçlarına göre, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerileyen enflasyon beklentisini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini söyledi.

'OVP'Yİ AÇIKLADIĞIMIZDAN BERİ KESİNTİSİZ GERİLEDİ'

Bakan Şimşek'in anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde:

"Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü. OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir.

Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek."

Kaynak: Gerçek Gündem