Petrol Piyasasında Tehdit Büyüdü, Fiyatlar Arttı: Benzin ve Motorine Zam Gelecek Mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiğini duyurması, Kanada'da kontrol edilemeyen yaygınlar ve döviz kuru petrol fiyatları üzerinde etkili oldu. Bu gelişmeler sonrası brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,89 dolardan işlem görmeye başladı.

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Petrol Piyasasında Tehdit Büyüdü, Fiyatlar Arttı: Benzin ve Motorine Zam Gelecek Mi?

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün adaylıktan çekildiğini duyurması ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklaması üzerine dolarda görülen zayıflama etkili oldu.

Ayrıca Kanada'da Alberta petrol bölgesinde meydana gelen aşırı sıcak, bir orman yangını dalgasını tetikledi. Alberta Wildfire ve Alberta Energy Regulator verilerine göre günde tahmini 348.000 varil üretim risk altında.

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Söz konusu gelişmeler sonrası Cuma günü 85,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Petrol Piyasasında Tehdit Büyüdü, Fiyatlar Arttı: Benzin ve Motorine Zam Gelecek Mi? - Resim : 1

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,31 artarak 82,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,82 dolardan alıcı buldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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