Yurt Dışı ÜFE'de Yılın 'En Düşük' Artışı

TÜİK verilerine göre; haziran ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,97 yükseldi. Yıllık verilere göre ise, yüzde 44,51 artış kaydetti. Böylece endekste, yıllık bazda son 12 ayın en düşük artışı görüldü.

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Yurt Dışı ÜFE'de Yılın 'En Düşük' Artışı

Ekonomideki daralma devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelen enflasyon rakamları da sıkı takip ediliyor. TÜİK, son olarak Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)-Haziran 2024 verilerini açıkladı. Buna göre YD-ÜFE 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 15,22 yükseldi. YD-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 44,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,50 arttı. Bu rakamlarla endesk, yıllık bazda son 12 ayın en düşük artışını gördü.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 44,35 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03 artış, imalatta yüzde 44,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13 artış, enerjide yüzde 38,35 artış, sermaye mallarında yüzde 49,02 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,97 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,97 artış, imalatta yüzde 0,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,46 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32 artış, enerjide yüzde 0,07 artış, sermaye mallarında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

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