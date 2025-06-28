Kriptoya Fren Geldi: Çekimlere Limit, Sürelere Kısıtlama! Resmi Gazete’de Yayımlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni MASAK Genel Tebliği, kripto varlık piyasasında önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte, kripto para çekim işlemlerine hem limit hem de süre kısıtlamaları getirildi.

STABİL KRİPTO PARALARA LİMİT

Yeni düzenlemeye göre, değeri resmi para birimlerine veya başka bir varlığa sabitlenmiş stabil kripto paralar için günlük 3 bin dolar, aylık ise 50 bin dolar çekim limiti uygulanacak. Ancak bu limitler, "seyahat kuralı" kapsamında gerekli ek bilgiler sağlanarak iki katına kadar artırılabilecek.

EN AZ 48 SAAT BEKLEME ZORUNLULUĞU

Artık kripto varlıkların çekimi, alım, takas ya da yatırma işlemlerinden en az 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. İlk defa yapılan çekim işlemlerinde bu süre en az 72 saat olarak belirlendi. Bu uygulama, kullanıcı kimliklerinin doğruluğunun sağlanması ve işlemlerin güvenliğinin artırılması için devreye alındı.

KİMLİK VE FON KAYNAĞI BİLGİSİ ŞART

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), kullanıcıların kimlik bilgilerini daha sık güncellemek ve iş ilişkisinin niteliği ile fonların kaynağına dair ayrıntılı bilgi almakla yükümlü olacak. Böylece sistem, şüpheli işlemleri daha kolay tespit edebilecek.

İŞLEM AÇIKLAMASI ZORUNLU

Kullanıcılar, artık tüm kripto transferlerinde işlemin mahiyetine dair en az 20 karakterlik açıklama yapmak zorunda olacak. Bu adım, hem şeffaflığı artırmak hem de olası yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek için uygulanacak.

BAZI İŞLEMLER MUAF TUTULABİLECEK

Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı ya da arbitraj amacıyla yapılan işlemler, platform yönetim kurulunun onayıyla sınırlamalardan muaf tutulabilecek. Saklama kuruluşları ile platformlar arasında gerçekleştirilen sermaye piyasası kaynaklı transferler de bu kısıtlamalardan etkilenmeyecek.

CEZAİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Yasalara aykırı hareket eden kripto platformları, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada, suç gelirlerinin hızlı biçimde yurt dışına transfer edilmesinin engellenmeye çalışıldığını vurgulayarak, "Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi